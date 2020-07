La place du Tertre à Neuchâtel sera rendue aux piétons en soirée. Dès lundi et jusqu’au 12 septembre, le site sera fermé à la circulation entre 17h et 22 heures. La Ville de Neuchâtel a répondu positivement à la demande de l’Association de quartier Louis-Favre-Tertre. Une signalisation et une barrière seront installées en soirée. L’interdiction de circuler ne concerne toutefois pas les habitants. /comm-sbe