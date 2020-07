Opérations anti-bruit dans le canton

La Police neuchâteloise et le Service cantonal des automobiles et de la navigation (SCAN) main dans la main pour lutter contre le bruit. Ils ont mené une opération commune pour lutter contre le bruit occasionné volontairement par certains conducteurs. Des contrôles et des patrouilles de circulation ont été mis en place le vendredi 26 juin et le samedi 27 juin entre 17h et 23 h dans des lieux posants problèmes, à savoir: sur le littoral Ouest et Est, soit à Auvernier et Colombier, à Montézillon, sur la route cantonale entre Bôle et Rochefort en passant par le col de La Tourne, en ville de Neuchâtel, tunnel Prébarreau – rue des Bercles et centre-ville. Au Val-de-Ruz, ainsi qu’à La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert, boulevard des Eplatures – boulevard de la Liberté, rue Louis-Josef-Chevrolet, ainsi qu’en ville du Locle. Dix conducteurs ont été arrêtés, dont six en lien avec le bruit.

Daniel Favre, responsable prévention et criminalité à la Police neuchâteloise: