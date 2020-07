La Combe-Grède trop cotée? 

Outre la signalisation du nouveau parc au cœur du village, les autorités ont également décidé d’installer des gendarmes couchés sur la rue de la Combe-Grède et de la limiter à 30km/h. Le Conseil municipal espère ainsi améliorer la sécurité des riverains et des promeneurs qui cheminent le long de la rue étroite qui mène au départ de la randonnée. L’accès à la zone de pique-nique et au parc à l'orée de la forêt sera également interdit aux camping-cars. Des panneaux seront installés prochainement selon le maire Richard Habegger :