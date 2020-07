La comète NEOWISE visible à l’œil nu

La comète NEOWISE est observable à l’œil nu dans tout l’Hémisphère nord depuis le début de la semaine. Elle a été découverte au mois de mars par le télescope spatial éponyme. Il est rare de pouvoir observer ces corps célestes sans instrument, leur luminosité étant souvent trop faible. Les comètes sont des immenses blocs de glace, qui atteignent parfois 15 kilomètres de diamètre. Ces blocs sont entourés d’une chevelure et de queues composées de poussières et de gaz. Ils gravitent autour du soleil et peuvent fondre ou exploser quand ils s’en approchent. C’est ce qui est arrivé aux deux comètes précédant NEOWISE. Cette dernière a, elle, tenu bon. Le Vaudrusien Antoine Gobat, photographe et passionné d’astronomie, en a profité pour immortaliser le corps céleste ce mercredi matin à Coffrane :