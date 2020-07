Deux collèges en quarantaine dans le Jura

Plus de 400 élèves et enseignants sont placés en quarantaine dans le Jura. Les autorités cantonales ont décidé d’isoler les collégiens et le corps enseignants des écoles secondaires de Haute-Sorne et des Breuleux. Plusieurs cas de coronavirus ont été confirmés, alors que les deux établissements scolaires avaient dû fermer leurs portes quelques jours plus tôt.

Aux Breuleux la décision de mise en quarantaine est tombée vendredi après-midi. Trois enseignants et un enfant ont été testés positif au nouveau coronavirus. Dans l’école secondaire de Haute-Sorne, quatre cas positifs sont avérés. Le médecin cantonal a décidé de confiner tout le collège ce dimanche matin. Au total, cela représente 50 enseignants et 360 élèves contraints de rester à domicile durant 10 jours depuis le dernier contact avec une personne infectée. La quarantaine durera jusqu’au 10 juillet inclus pour l’école secondaire située aux Franches-Montagnes et jusqu’au 11 juillet inclus pour l’école secondaire de Bassecourt. Les personnes concernées se sont vues informer via un appel téléphonique.