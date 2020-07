« Y s’passe un truc » à La Tchaux

Le programme culturel « Y s’passe un truc » débute ce samedi à La Chaux-de-Fonds. Le public assistera à deux concerts de musiques actuelles et deux spectacles d’artistes de rue, chaque samedi jusqu’au 8 août y compris. Ces performances artistiques ont lieu dans les cours de récréation des collèges Numa-Droz et Bellevue. Elles peuvent chacune accueillir 300 spectateurs. Ceux-ci restent sur l’endroit choisi alors que les artistes se déplacent d’une cour à l’autre durant la journée, entre 14h00 et 22h00. Le but : offrir une programmation identique sur chaque site.

« Y s’passe un truc » a été mis sur pied par l’association éponyme en à peine un mois. Le collectif de près de 250 personnes tenait à ce que les Chaux-de-Fonniers bénéficient d’une offre culturelle en plein air durant l’été, malgré la crise sanitaire actuelle. Il voulait aussi permettre aux artistes de se produire. Les explications de Léon Jodry, co-président de l’Association « Yspass1truc » :