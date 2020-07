Mireille Bühler succède à Yann Künzi

Une nouvelle directrice pour l'Association Neuchâtel Vins et Terroir. Mireille Bühler succédera à Yann Künzi à la tête de l’organisme de promotion dès le premier septembre.

Fille d'agriculteur, originaire du Val-de-Ruz et domiciliée à Corcelles, Mireille Bühler à 38 ans. Elle peut faire valoir une solide expérience dans les domaines de la communication, la négociation, l'organisation de manifestations et la gestion de budgets. C'est dans le monde de l'horlogerie qu'elle a acquis ses compétences en organisant, entre-autres, de nombreuses foires, séminaires et événements internationaux. /comms-sma