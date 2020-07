La Ville de La Chaux-de-Fonds développe son offre d’activités pour la jeunesse, déclaration faite ce vendredi. Plusieurs animations seront proposées pendant la période estivale en complément à la Carte vacances et les Vacances Découvertes. Des évènements sportifs, aquatiques et artistiques seront organisés dans les quartiers de la ville. Les activités seront proposées en collaboration avec des acteurs locaux comme Circo Bello, La Turlutaine, Impact Dance studio et Yspass1truc. /comm-sab