Un silure sous les fenêtres du Beaulac

Selon un connaisseur de la faune du lac de Neuchâtel, ce type de rencontre est toute à fait normal : « C’est un poisson en expansion avec le changement climatique. Le silure aime les eaux tempérées et fréquente de plus en plus les ports ». L’animal est également attiré par la nourriture qui fréquente les rives du lac : écrevisses, poissons et petits oiseaux. /mwi-gtr