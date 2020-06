Des cours de français gratuits à Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds

Des cours de français gratuits dans les parcs de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds. C’est l’action lancée pour le troisième été consécutif par le service de la cohésion multiculturelle (COSM) et l’Oeuvre suisse d’entraide ouvrière de Neuchâtel (OSEO Neuchâtel).

Les cours auront lieu aux Jeunes-Rives à Neuchâtel et au Bois du Petit-Château à La Chaux-de-Fonds, du 7 juillet au 13 août. Trois jours de cours sont prévus, les mardis, mercredis et jeudis, de 16h30 à 18h. L’apprentissage se veut ludique car il se déroule dans un cadre moins formel que les cours plus « traditionnels ».



Lors des deux premières éditions, près de 1000 non-francophones ont pu bénéficier de ces cours dans les parcs. /comm-swe