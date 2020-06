Une pétition pour le trafic à Boudry

Une certaine mauvaise humeur règne sur la rue Louis-Favre à Boudry. L’Association boudrysanne des commerçants et artisans a déposé lundi après-midi une pétition. Le texte, muni de 1201 signatures, demande que la rue Louis-Favre soit rendue au trafic de transit entre 7h et 20 heures. Depuis bientôt deux ans, d’abord à titre d’essai, elle n’est autorisée qu’aux riverains et aux commerces. Elle est par ailleurs passée de 30km/h à 20km/heure.

Sarah Massy :