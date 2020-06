Dix ans de protection pour la Damassine jurassienne

Un point noir

Le président rappelle que l’Interprofession est petite, ce qui rend la défense du produit encore plus difficile. Le nom attire la convoitise des fraudeurs. D’après Alain Perret, de nombreux produits surfent sur la notoriété de la Damassine. « La législation permet de dénoncer ces cas, mais les chimistes cantonaux ont tellement de pain sur la planche qu’ils marginalisent un peu ces problématiques de produits ressemblants », a déclaré à RTN le responsable.





Le fruit d’une longue bataille

La procédure pour obtenir l’AOP a été laborieuse. L’Interprofession a dû batailler pendant 13 ans et aller jusqu’au Tribunal Fédéral pour obtenir gain de cause. Des recours avaient notamment été déposés par des producteurs à la limite du territoire cantonal et le propriétaire de la marque Damassine. Les juges ont finalement déterminé que le terme n’était pas générique comme pomme ou poire, mais qu’il pouvait être protégé par une AOP. /alr