L’agence UBS de Peseux sera automatisée

La baisse de fréquentation a eu raison de l’agence UBS Peseux. UBS a indiqué ce vendredi sa volonté de concentrer son offre sur l’agence de Neuchâtel et d’automatiser complètement le bureau de Peseux. La proximité avec les agences de Boudry et de Neuchâtel a également motivé ce choix. Peseux gardera sa zone 24h automatique à disposition pour les retraits, les versements et les paiements. Les employés du bureau de Peseux conserveront également leur emploi afin que les clients subiéreux puissent traiter avec leur conseiller habituel. /comm-sab