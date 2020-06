Les transports publics nocturnes de retour dans le canton de Neuchâtel

Les prestations nocturnes des transports publiques neuchâtelois sont de retour. Le Noctambus, NotctamRUN et Mobinight reprendront du service dans la nuit du vendredi 26 au samedi 27 juin, indique TransN mercredi. Ces services sont proposés chaque fin de semaine, les nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche. Les horaires de ces prestations sont disponibles en ligne.



En revanche, la navette « Shuttle by TranN » reliant l’aéroport de Genève reste suspendue. TransN précise « qu’au vu du contexte économique et de la situation du secteur aérien, la reprise du service nocturne reliant La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et Genève Aéroport sera évaluée au printemps 2021 ».