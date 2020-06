Une page se tourne aux Six Communes

La famille Rohrer quitte les Six Communes après 21 ans à la tête du restaurant de Môtiers. Marianne et Pierre-Alain laisseront leur place à la fin de cette année. Dans un communiqué diffusé mardi matin, les patrons actuels souhaitent que leur « magnifique expérience ne s’arrête pas là », et désirent qu’un successeur puisse poursuivre l’aventure.

Le couple Rohrer avait décidé de reprendre le restaurant les Six Communes au printemps 1991. Après une brève escale au sommet du Chasseron entre 1993 et 1999, ils étaient revenus dans un bâtiment complètement remis à neuf à la fin de l’année 1999. Très vite, ils se sont fait connaître au sein de la gastronomie cantonale avec leur cuisine du marché au rythme des saisons. /comm-aju