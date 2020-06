Neuchâtelroule étend son offre

Neuchâtelroule se développe cet été. Le réseau de location de cycles en libre-service met à disposition 140 nouveaux vélos et 18 bornes de partage en plus sur le Littoral. Désormais, il sera aussi possible d’emprunter des vélos sur les hauteurs : Peseux, Corcelles-Cormondrèche et Valangin inaugurent leurs bornes.



Le coordinateur de Neuchâtelroule Numa Glutz revient sur les nouveautés proposées aux utilisateurs :