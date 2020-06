Un final en apothéose pour le festival des radios de l’Arc jurassien

Clap de fin pour le festival des radios de l’Arc jurassien qui s’est terminé dimanche soir avec le groupe Pegasus. L’évènement a duré une semaine et a été retransmis en direct sur les trois radios RJB, RTN, RFJ ainsi que sur leur page Facebook. Depuis le studio d'Image et Son à Rossemaison, Aliose, Carrousel, Yves Larock, Loco Escrito, Junior Tshaka, Christophe Meyer et Stevans ont offert chaque soir des performances diverses.

La situation a été particulière, les groupes ont été amenés à se produire dans un studio sans public pour respecter les mesures sanitaires.

Le bilan confirme que le succès a été au rendez-vous. Malgré la situation inhabituelle, le lien avec le public est toujours fort. L’expérience cumule 90'000 vues sur le web et les réseaux avec le replay. Un bilan très positif pour cette édition inédite.

Pour revivre le festival, les concerts, les interviews et les photos de l’évènement sont à retrouver sur les pages rjb.ch/live, rtn.ch/live et rfj.ch/live. /comm-sab