Le Cora déménage

Après deux ans de recherches, le Cora a trouvé son bonheur. Il a acquis un ancien garage à la rue du Patinage à Fleurier pour y regrouper ses activités. Le déménagement est prévu pour le mois de décembre prochain. Coût total de l’opération, 1,4 millions de francs.

Dans les nouveaux locaux, mieux adaptés, seront regroupées les différentes activités du Cora : café, bric-à-brac, consultations sociales, activités pour les séniors et les plus jeunes et les associations que le centre héberge traditionnellement.

Les travaux de réaménagement viennent de démarrer. Pour impliquer la population valonnière dans son projet, le Cora a lancé un crowdfunding. L’objectif est de récolter 50'000 francs en 90 jours pour aménager l’intérieur des locaux.

Le Cora qui a dû ralentir ses activités durant la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 a repris du service au début de mois de juin. Durant la crise, il a mis en place, en collaboration avec la commune de Val-de-Travers un service de courses à domicile qui devrait être pérennisé./cwi