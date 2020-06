Le Festival du Chant Du Gros annulé

« Tout le monde s’y préparait, mais personne ne voulait vraiment y croire ». Désormais, c’est une réalité : le Chant du Gros n’aura pas lieu cette année et décale sa 29e édition au mois de septembre 2021 (du 9 au 11). Le directeur du festival noirmonier Gilles Pierre a expliqué avoir « attendu longtemps sur une décision du Conseil fédéral. Elle n’est pas venue. On se devrait de prendre une décision pour donner une réponse à nos fournisseurs, partenaires, bénévoles ». Cette sentence semblait devenue inévitable depuis quelques semaines, mais le festival n’aurait-il pas dû attendre les nouvelles informations fédérales prévues mercredi prochain ? « On aurait pu, reconnait Gilles Pierre. Mais ça n’aurait pas changé grand-chose. On ne pourrait pas respecter les mesures sanitaires. Des foyers repartent, c’est un risque. Un festival ne se construit pas en un jour et on n’aurait été incapables de le faire dans de bonnes conditions ».







La compréhension des artistes

Cela fait deux semaines que le festival a informé les artistes programmés de sa volonté de repousser l’édition à l’an prochain. « On a obtenu leurs réponses. Ils comprennent », avance Gilles Pierre, qui ne s’attend pas à devoir rembourser des cachets. « Le fait de leur proposer de revenir en 2021 les rassure et la plupart reviendront avec plaisir ».







Perte estimée à 100'000 francs

Cette annulation ne met pas la manifestation franc-montagnarde en péril, mais elle laissera des traces pour les finances du Chant du Gros. Gilles Pierre estime la perte à environ 100'000 francs et espère toucher de l’aide publique. Le festival proposera bientôt différentes possibilités de le soutenir de façon « originale ». /clo