Le canton soutient les activités de jeunesse cet été

Une initiative du canton répond à la période prolongée d'isolement et de restrictions liée à la pandémie de coronavirus. Elle vise à apporter une aide au travail social hors murs et à favoriser l'accès à des activités et à des camps, a indiqué jeudi l'Etat de Neuchâtel.

Le canton souhaite ainsi stimuler la cohésion sociale. Il veut aussi encourager les acteurs culturels et sociaux à offrir au plus grand nombre un été à domicile « vibrant et positif », après plus de deux mois de semi-confinement. /comm-ats-sab