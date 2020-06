Une nouvelle signalétique pour découvrir les espaces verts à Yverdon

Des nouveaux panneaux destinés au tout public. Le Service des travaux et de l’environnement d'Yverdon-les-Bains a remis au goût du jour sa signalétique didactique « Biodivercity » permettant la sensibilisation à la biodiversité et à la nature en ville. En 2010, ce projet a permis à la Ville d’Yverdon-les-Bains de gagner le prix vaudois de la biodiversité. Dix ans plus tard, les points d’intérêts se sont multipliés. Le parcours Biodivercity a été mis à jour et recense, à travers une signalétique ludique destiné au tout public, un ensemble de mesures en faveur de la nature en ville. Ce circuit didactique, aux thématiques environnementales, a pour but de les observer et de se rapprocher au plus près de la biodiversité urbaine.

La nouvelle signalétique sera installée ces prochains jours. /comm-dsa