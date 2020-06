Un Neuchaventure à vivre en ligne

Le Raid neuchaventure se fera en ligne en 2020. En attendant sa prochaine édition prévue en 2021, les organisateurs proposent un raid virtuel à leurs fidèles. Les raiders s’équiperont d’un bloc-notes et d’un stylo. Ils disposeront de 90 minutes chronométrés sur une page internet pour compléter six sections différentes : Cernier, La Chaux-de-Fonds, Vaumarcus, Macolin et Neuchâtel.

La 15e édition du raid Neuchaventure a été reportée en raison du coronavirus. Elle se déroulera le 19 juin 2021 à Dombresson. /comm-sab