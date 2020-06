« Des objets qui font l’Histoire » pour redécouvrir la région

Sous le slogan « les objets qui font l’Histoire », six conférences invitent à redécouvrir l’Arc jurassien et en particulier le Jura bernois du 19 août au 10 décembre 2020. Organisée sous l’égide du cycle de conférences historiques de Tramelan, ces rencontres présenteront plusieurs objets extraits de récentes fouilles, comme la Main de Prêles et le trésor de Pratteln. Les résultats de recherches archéologiques sur les premiers peuples de la région seront également présentés. Le cycle de conférences accueillera notamment des représentants des services d’archéologie des cantons de Berne et du Jura et du Laténium à Neuchâtel. /comm-sab