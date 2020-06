Une manifestation pour combler le vide laissé par l'Abbaye de Fleurier

Offrir à nouveau des moments festifs à la population. L’association vallonnière Jeunesseexpress (Jex) s’est lancée dans l’organisation d’une manifestation qui se tiendra les 3 et 4 juillet sur le terrain des Lerreux à Fleurier. Le vendredi soir, un afterwork sera proposé de 17 heures à minuit. Le samedi, la manifestation se tiendra en mode garden-party de 14 heures à minuit.

Le plan de protection des organisateurs a été validé par le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) et la demande d’autorisation est sur le point de tomber aussi.





Les règles à respecter

L’événement sera ouvert à 250 personnes maximum par jour pour ne pas dépasser, avec les collaborateurs de l’association, le nombre autorisé de 300 personnes. Si une personne s’en va, elle ne peut pas être remplacée par un nouvel arrivant. Les participants devront donner leurs coordonnées (nom, prénom et numéro de téléphone), comme la distance de deux mètres et le port du masque ne pourront pas être respectés dans ce contexte, explique Pierre-François Gobat, chef du SCAV. L’objectif est de permettre un traçage des fêtards si un cas positif de Covid-19 est décelé à l’issue de la manifestation. L’espace sera délimité par des barrières pour n’avoir qu’une entrée. Les collaborateurs seront formés aux normes d’hygiène et de nettoyage à respecter. Un service de sécurité sera aussi mis en place pour canaliser les entrées et assurer le départ des fêtards dans de bonnes conditions.

Tout organisateur de ce type de manifestation prend à sa charge la responsabilité de l’événement et de ses conséquences. Le signataire du plan de protection est donc responsable jusque sur le plan pénal en cas de non-respect des mesures validées ou d’éventuels débordements. Mais cette prise de risque ne fait pas peur à Emil Margot, caissier de l’association Jex :