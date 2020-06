Le monde de la nuit sur la touche

La bonne nouvelle n’aura pas duré longtemps. Le 27 mai dernier, le Conseil fédéral a autorisé les boites de nuit à rouvrir leurs portes dès le 6 juin. Mais une semaine après la date de délivrance, très peu de clubs ont passé le cap en Suisse romande.

Dans le canton de Neuchâtel, les gérants sont très réticents car les réouvertures se font sous certaines conditions. Par exemple, il ne faut pas dépasser le nombre de 300 personnes, tenir une liste de présences pour tracer les visiteurs en cas de contamination et fermer la discothèque à minuit. Et c’est cette dernière mesure qui pose justement problème, car les boîtes de nuit ouvrent normalement entre 23h et minuit, pour inviter les fêtards à poursuivre leur soirée dans des lieux plus fermés. Ce couvre-feu est donc la raison principale des portes toujours closes du Lux club de La Chaux-de-Fonds.