Pose d’enrobé à Bevaix

Il ne sera pas possible de circuler sur la route cantonale qui traverse Bevaix samedi et dimanche. Le tronçon sera fermé au trafic pour permettre la pose de l’enrobé. Les usagers de la route sont priés de prendre des itinéraires différents, en recourant notamment à l’autoroute. Quant à ceux qui circulent sur l’autoroute et qui souhaitent rejoindre le village, il leur est recommandé de prendre la sortie Bevaix-Ouest ou Boudry-Ouest. Les travaux pourraient être reportés en cas de météo défavorable. /comm-sbe