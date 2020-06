espaceVAL remplace le Centre Sportif régional du Val-de-Travers

Il faudra désormais parler d'espaceVAL au lieu du Centre Sportif régional du Val-de-Travers. Après trois ans de réflexion, la nouvelle identité du complexe a été présentée jeudi matin. Elle a pour objectif de montrer les atouts du lieu, et non pas uniquement la piscine et les salles de gymnastique. Les entreprises et les associations peuvent donc aussi trouver leur place au sein du bâtiment, l'hébergement sera aussi désormais davantage mis en avant.

La stratégie de positionnement s’articulera autour des initiales « VAL » bien connu pour identifier la région.





Vitalité : des prestations sportives, wellness et bien-être

Activité : des prestations pour les entreprises, associations, sociétés et manifestations.

Loisirs : des prestations pour toute la famille





L'objectif est donc de faire connaître espaceVAL au-delà du Val-de-Travers. La communication se fera aussi davantage sur les réseaux sociaux et sur internet.