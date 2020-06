Appel à projets pour une culture plus inclusive

Le handicap ne doit pas être une barrière pour accéder à la culture. Le Canton de Neuchâtel lance un appel à projets destinés aux institutions et aux actrices et acteurs du monde culturel neuchâtelois. L’objectif est de soutenir des actions destinées à rendre la culture audible, visible et accessible. Un montant de 25'000 francs est destiné à soutenir 3 à 5 projets.

La notion de culture inclusive dépasse celle d’intégration dans le sens qu’elle a pour but de permettre aux individus d’assister à un spectacle ou de visiter une exposition ensemble, qu’ils vivent ou non avec un handicap. Plusieurs pratiques permettent d’y parvenir, comme l’audiodescription, les visites descriptives ou sensorielles, le sous-titrage ou la traduction en langue des signes.

Des exemples existent déjà dans le canton. Le Laténium à Hauterive a reçu en 2018 le label « culture inclusive » de Pro Infirmis pour ses innovations dans ce domaine. /comm-mwi