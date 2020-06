Grève des femmes : la parole à Céline Vara

Les femmes ont envahi l’espace public suisse il y a presque un an, le 14 juin dernier. Une mobilisation pour une grève qui a eu d’importants effets lors des élections fédérales d’octobre 2019. Le Parlement suisse est désormais plus féminin et rajeuni.

Parmi ces femmes jeunes entrées au Conseil des Etats, la Verte neuchâteloise Céline Vara. Elle évoque son 14 juin et la suite qui a été donnée, au micro de Serge Jubin.