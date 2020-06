Singer quitte La Chaux-de-Fonds pour Boudry

La crise économique brasse déjà quelques cartes dans les milieux industriels. Someco et Evosigne annoncent jeudi matin leur fusion. La nouvelle entité gardera le nom de Someco et s’installera prochainement dans les locaux historiques de Jean Singer à la rue des Crêtets 32 à La Chaux-de-Fonds. De son côté, l’entreprise Singer déménagera sur le Littoral et prendra possession d’un bâtiment actuellement en construction sur le plateau de la gare à Boudry, où devait initialement s’installer Someco et Evosigne.

Someco et Evosigne sont des entreprises spécialisées dans la fabrication de cadrans, appliques et aiguilles. Selon nos informations, cette fusion ouvre une période de consultation avec les syndicats.

Jean Singer & Cie est une entreprise spécialisée dans la fabrication de cadrans depuis 1919 et compte 280 employés. Les déménagements sont prévus pour le premier semestre 2021.





Sylvia Morel regrette ce départ

Ce départ du siège social de Singer SA n'arrange pas les affaires de la Ville de La Chaux-de-Fonds. La Métropole horlogère fait en effet déjà face à une baisse des revenus fiscaux.

Contactée, Sylvia Morel conseillère communale en charge de l'économie, regrette ce déménagement. La Ville avait pourtant fait des propositions de terrains dans la zone industrielle des Eplatures, assure l’élue PLR.

Sylvia Morel ne se prononce d'ailleurs pas sur l'ampleur des pertes pour La Chaux-de-Fonds et invoque le secret fiscal. La cheffe de l'économie espère qu’a cela ne s’ajouteront pas des départs d’habitants. Une tendance qui irait à l’encontre de la volonté des autorités de garder ses citoyens et en attirer des nouveaux pour redresser les finances. /comm-aju-lre