Procès pour meurtre à Moutier : 8 ans de prison

8 ans de privation de liberté : c'est la peine prononcée ce matin par la justice à Moutier à l'encontre d'un ressortissant chinois. Le Tribunal régional Jura bernois-Seeland l'a reconnu coupable de meurtre et d'infractions à la loi sur les étrangers et l'intégration. Le trentenaire séjournait et travaillait illégalement dans un restaurant de la cité prévôtoise. En janvier 2019, il avait asséné un coup de couteau fatal à son patron après avoir été frappé par ce dernier lors d'une altercation alcoolisée dans un appartement de la commune. L'accusé, déjà incarcéré à Thorberg depuis les faits, devra suivre un traitement médical pour éviter tout risque de récidive. Il sera expulsé du territoire suisse pour une période de 12 ans après purgation de sa peine. Le condamné devra également s'acquitter des frais de procédure et des funérailles de la victime, et verser une indemnité de 15'000 francs à chacun des parents.

Le Ministère public avait requis 11 ans de prison pour l'ensemble des délits, la défense en réclamait 5. La justice a tranché pour la peine médiane en pesant les circonstances atténuantes comme l'ivresse et les aggravantes comme l'esprit de vengeance. Les parties ont 10 jours pour faire recours contre ce jugement. /nme