Deux blessés dans un incendie à Couvet

Un incendie s’est déclaré dans la cuisine d’un appartement à Couvet jeudi vers 13 heures. Une jeune femme était en train de cuisiner lorsque la hotte d’aspiration a pris feu. Le DPS de Couvet s’est déplacé sur les lieux avec 8 pompiers, un camion échelle, un tonne-pompe et deux véhicules. Le feu a rapidement pu être maîtrisé, mais les dégâts dans le logement sont importants, selon un communiqué de la police neuchâteloise.

En plus de la locataire de l’appartement, une voisine directe a été incommodée par les fumées. Toutes deux ont été transportées en ambulance à l’hôpital de Pourtalès pour contrôle.

La route a été fermée à la circulation pendant deux heures. La police neuchâteloise mène des investigations afin d’établir les causes et les circonstances du sinistre. /comm-cto