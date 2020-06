Confirmation et prolongation de l’accord cantonal sur les loyers

L’État et les représentants des locataires et des bailleurs ont confirmé leur volonté de maintenir l’accord cantonal sur les loyers commerciaux, conclu en mai dernier. Grâce à l’aide étatique, l’accord neuchâtelois est « plus avantageux » que la solution qui se dessine au plan fédéral, aussi bien pour les locataires que pour les bailleurs, selon un communiqué publié jeudi. Cet accord neuchâtelois prévoit que le bailleur renonce à la moitié du loyer, tandis que l’État et le locataire en assument chacun le quart. Un ultime délai a été fixé au lundi 15 juin pour permettre aux locataires et aux bailleurs de s’inscrire dans le cadre proposé. Plus d’informations ici. /comm-cto