Réouverture des guichets et des piscines à Neuchâtel

Les Neuchâtelois pourront à nouveau se rendre aux guichets de l’administration. Dès lundi 8 juin, il sera possible de déposer ses papiers, de préparer son mariage civil, d’amener un objet trouvé ou encore de se rendre au guichet social régional. Le Contrôle des habitants et l’état civil rouvrira selon l’horaire habituel, mais il ne pourra pas y avoir plus de cinq personnes dans les locaux. Les guichets de l’action sociale seront eux aussi accessibles physiquement, selon des horaires légèrement adaptés : ils fermeront à 16h au lieu de 17 h.

Les autorités recommandent toutefois de privilégier les prestations disponibles en ligne.

Hotline pour les seniors désactivée

La ligne téléphonique mise sur pied par la Ville de Neuchâtel à l’attention des personnes âgées pendant la pandémie sera désactivée vendredi en fin de journée. La ligne téléphonique a recueilli plus de 200 appels concernant la livraison des courses, de repas à domicile et de paiements.

Piscines ouvertes dès le 6 juin

Les piscines du Nid-du-Crô rouvriront au public samedi 6 juin au matin. Les bassins intérieurs seront exclusivement réservés au public les samedis et dimanches entre 9h et 20h ainsi que le mercredi après-midi entre 14h et 20h. Les piscines extérieures, y compris les toboggans et pataugeoires, rouvriront également samedi 6 juin si la météo le permet. La réouverture des piscines s’accompagne d’un plan de protection inspiré des recommandations de l’Office fédéral du sport et de Swiss swimming, qui vise à éviter la concentration de personnes et les croisements entre le public et les autres utilisateurs tels que les clubs et le sauvetage. De son côté, la piscine de Serrières rouvrira ses portes au public samedi 13 juin. /comm-cto