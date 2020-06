Le pont de Valangin en travaux dès le 15 juin

Des travaux sur la N20. Le remplacement du joint de chaussée du viaduc sur la Sorge situé entre la jonction de Valangin et Boudevilliers commencera le 15 juin. Les travaux s’achèveront le 18 juillet, sous réserve de conditions météorologiques.

L’Office fédéral des routes prévoit que l’autoroute sera fermée à la circulation la nuit de 20h30 à 5h30 du matin dans les deux sens de circulation sur cette portion. Le trafic de nuit sera dévié par Valangin.

Pendant toute la durée des travaux, les poids-lourds seront limités à 40 tonnes sur le tronçon entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds alors que les poids-lourds de plus de 40 tonnes ne pourront plus circuler. Ils devront suivre l’itinéraire de déviation mis en place. /comm-jha