Bébé mort à Reconvilier: la mère devant la justice

La mère du nouveau-né retrouvé mort en janvier 2019 à Reconvilier devra répondre d’infanticide, a annoncé mercredi le Ministère public régional Jura bernois-Seeland. D’après les résultats de l’enquête, le bébé était en vie à la naissance. La mère l’aurait placé dans un sac en plastique et déposé sur une place de parc près de la salle des fêtes du village.





Vaste enquête

Dès l’appel à témoin qui a suivi cette macabre découverte, la mère a rapidement pu être identifiée, et elle a été prise en charge médicalement. Un homme proche de la jeune femme, mais qui n’était pas le père de l’enfant, a également été interpellé. En mars dernier, la police annonce que la procédure à son encontre est classée : après une détention provisoire, il est donc libéré et indemnisé pour le tort subi. Le père biologique de l’enfant a lui aussi pu être identifié, mais il n’est pas non plus impliqué dans l’affaire.







Seule devant la justice

La date du procès de la mère du bébé n’est pas encore connue.

Pour des raisons de protection de la personnalité et en raison de la nature délicate de cette affaire, le Ministère public régional Jura bernois-Seeland ne donnera pas d'avantage de détails. /comm-ats-cbe