Week-end agité pour la Rega

Les hélicoptères de sauvetage de la Rega ont été beaucoup sollicités lors du week-end de Pentecôte. Au total, 130 interventions ont été enregistrées entre samedi et lundi. Dimanche en fin de journée, la Rega est notamment venue au secours d’un père et son fils aux Roches Blanches. Les deux hommes descendaient une paroi en rappel depuis une cabane, et le père est tombé de quelques mètres. Afin de porter secours au blessé, un sauveteur professionnel a dirigé un treuil et permis au médecin de descendre près de lui. Le docteur et le grimpeur ont ensuite été transportés sur une place intermédiaire au Chasseron. Entre la prise en charge médicale du patient et son transfert à l’hôpital, l’équipage s’est associé les compétences d’un sauveteur spécialiste du secours héliporté (SSH) du Secours Alpin Romand SARO afin de venir en aide au fils resté sur la paroi et d’éviter tout autre accident.





Accidents lors d’activités de loisirs

Les interventions de la Rega reflètent les conditions météorologiques et les activités de loisirs de la population suisse. Près de la moitié des missions effectuées par la Rega lors de ce week-end de Pentecôte ont fait suite à des accidents lors d’activités de loisirs. Les équipages ont cependant également été engagés pour des cas de maladie ou encore des accidents de la route. /comm-cto