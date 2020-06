Nouvelle photo officielle pour le Conseil d’Etat

Au premier plan : Monika Maire-Hefti, présidente, cheffe du Département de l’éducation et de la famille (DEF). Puis de gauche à droite : Jean-Nathanaël Karakash, vice-président, chef du Département de l’économie et de l’action sociale (DEAS) ; Alain Ribaux, chef du Département de la justice, de la sécurité et de la culture (DJSC) ; Séverine Despland, chancelière d’État ; Laurent Favre, chef du Département du développement territorial et de l’environnement (DDTE) et Laurent Kurth, chef du Département des finances et de la santé (DFS). (Crédit photo : Chancellerie d'Etat)