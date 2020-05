Le FC Couvet termine son challenge avec 2 heures d’avance

Ils l’ont fait ! Les joueurs de la 1ère équipe du FC Couvet ont couvert 100 km samedi dans la journée. Ils avaient été mis au défi par leur entraineur Raphaël Claudio. Le but était de parcourir ensemble la distance donnée en passant au moins une fois par tous les villages du Val-de-Travers. Le départ a donc été donné à Noiraigue, pour une grande boucle qui a mené les joueurs jusqu’aux Verrières en passant par Buttes. La descente et le retour se sont ensuite faits par Saint-Sulpice et le Sapelet.



Puis une deuxième boucle attendait les derniers coureurs du FC Couvet, jusqu’à Fleurier. La ligne d’arrivée a finalement été franchie à Travers à 17h45, avec plus de deux heures d’avance sur le programme.

Raphaël Claudio a suivi tous ses joueurs à vélo sur 100 km.