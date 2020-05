Neuchâtel Centre sur les réseaux sociaux

Internet est devenu un accessoire important pour les commerçants. C’est la constatation faite par Neuchâtel Centre. L’association regroupe près de 150 membres en ville et vient de lancer une nouvelle campagne de communication. Elle cible les réseaux sociaux en particulier, et vise à toucher un public plus large. Deux promotions hebdomadaires sont publiés chaque lundi, et le vendredi on découvre une vidéo portait d’un commerçant de Neuchâtel. Un concept qui permet d’être plus personnel.