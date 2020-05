Le défi du million de kilomètres

48 heures pour courir ou marcher un million de kilomètres. C’est le défi lancé aux Suisses pendant tout ce weekend. Le but est simple : s'unir pour atteindre ensemble un objectif commun, mais tout en respectant la distanciation sociale.

Lancé par trois entreprises nationales sportives, ce challenge vise à toucher tous les intéressés à la marche et à la course à pied, et à les motiver à participer à un événement positif alors que la crise sanitaire est toujours présente.



Le million de kilomètres devrait être atteint avant dimanche soir au vu du nombre d’inscriptions avant le début du weekend. Les organisateurs estiment aussi que de nombreuses personnes se laisseront tenter par l’expérience entre samedi et dimanche, les inscriptions restent donc ouvertes.

L’action One Million Run permettra de récolter de l’argent, soit par les sponsors, soit par les coureurs impliqués. Cette somme sera reversée au jeunes sportifs suisses, via l’Aide sportive suisse. /swe