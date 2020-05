La foire de Chaindon reportée

L’une des plus grandes foires agricoles de Suisse n’aura pas lieu cette année. Les organisateurs de la foire de Chaindon à Reconvilier ont annoncé vendredi le report de la manifestation, prévue du 6 au 7 septembre prochains. Les organisateurs justifient cette décision par l'incertitude liée à l'organisation de manifestations de plus de 1'000 personnes à partir du 31 août. Les mesures sanitaires ne permettent pas non plus de mener à bien la foire. L'évènement attire entre 40'000 et 50'000 visiteurs chaque année. /gtr





