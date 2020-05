Coup de pouce de Milvignes à ses entreprises et associations

Une aide urgente pour l’économie de proximité et les associations à Milvignes. Son Conseil communal engage un plan en trois volets pour la relance des activités économiques et associatives, en raison de la crise sanitaire. Il invite les petites et moyennes entreprises et les commerces de ses villages en difficulté à solliciter une aide financière urgente communale, fixée à 5'000.- maximum par société.

Il ajoute à ce soutien à l’économie de proximité la création de bons de consommation locale qu’il distribuera à raison de CHF 10.- par habitant, enfants compris, valables dans les commerces et entreprises de son territoire.

Finalement, il attribuera des subventions spéciales aux sociétés locales privées de recettes depuis le mois de mars, qui en feront la demande.

L’ensemble du plan est financé par un crédit urgent de 500'000 francs, validé à l’unanimité

par la commission financière, qui sera soumis au Conseil général jeudi 11 juin prochain. /comm-dsa