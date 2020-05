Le Chant du Gros « y croit de moins en moins »

« Je ne vois pas comment le festival pourrait se dérouler cette année ». Gilles Pierre ne se fait plus trop d’illusions sur la tenue du Chant du Gros du 3 au 5 septembre au Noirmont. Le patron de l’événement a suivi avec attention les annonces faites par le Conseil fédéral ce mercredi. Mais « rien n’a changé » pour le festival. « On n’a pas avancé d’un iota », réagit Gilles Pierre. Le Franc-Montagnard est ainsi toujours dans l’attente d’une décision formelle des autorités pour pouvoir annuler la prochaine édition du Chant du Gros. Cette décision rendrait caducs les contrats passés avec les artistes. « Je crois qu’il ne faut pas se faire trop d’illusions. Pour moi, une édition cette année me paraît totalement impossible », ajoute-t-il.





Un report de la programmation

Cette décision pourrait venir du Gouvernement jurassien, mais ce ne sera pas avant le 19 juin et la date de la fin de la situation extraordinaire en Suisse. Les cantons retrouveront alors plus de pouvoir. Des échanges ont déjà eu lieu entre les organisateurs du festival et l’exécutif cantonal. Le Chant du Gros planche aussi sur un « report » de sa programmation à l’an prochain. « La plupart des grosses têtes d’affiche sont d’accord », glisse Gilles Pierre. /msc