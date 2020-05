Des travaux de révision pour La Robella

Grosse révision pour le télésiège Buttes-La Robella. Comme tous les printemps, l’équipe d’exploitation a profité de la pause entre les saisons hivernale et estivale pour contrôler le matériel. Cette année, six des 14 pylônes étaient concernés. Les trains de galets ont été démontés en mars, ils ont été contrôlés avant d’être remis en place ce lundi matin. Normalement ce travail aurait dû être effectué bien plus rapidement, mais la crise sanitaire a freiné les étapes de vérification des pièces.