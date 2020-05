Coup de pouce pour les plus démunis

Les temps sont durs surtout pour les plus démunis. C’est pourquoi le Dispensaire des Rues de Neuchâtel met sur pied une opération spéciale dès ce mercredi. L’association organise une distribution de bons ou de sacs de nourriture, d’une valeur de 20 à 30 francs, et de kits sanitaires, destinée aux personnes qui en ont le plus besoin, tout en garantissant leur anonymat. Cette action d’aide se poursuivra chaque mercredi entre 14h et 16h à la rue Fleury 22 à Neuchâtel. Elle durera aussi longtemps que nécessaire, au moins jusqu’à la fin de l’année, si la demande est là. Ces bons ou ces produits seront achetés aux commerçants de la place.

Le Dispensaire a déjà déboursé 10'000 francs pour cette opération. Mais vu qu’elle est appelée à durer, l’association est à la recherche de donateurs. Un compte spécial a été ouvert.

Par ailleurs, le Dispensaire des Rues de Neuchâtel redémarre son service de lessives les lundis et jeudis ainsi que ses consultations infirmières. /comm- jpp