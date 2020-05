Souvenirs de Corcelles

Né à Corcelles en 1936, Marcel-Éric Péter-Comtesse a quitté le canton de Neuchâtel pour Paris à 22 ans, avec en poche un diplôme de libraire et un autre de diction et d’art dramatique. Son but, suivre des cours de théâtre.

Durant plus de soixante ans, il a joué Molière, Shakespeare ou Anouilh dans la ville lumière, est parti en tournée à l’étranger, a visité le monde, a organisé des circuits touristique.

Mais toujours, il est revenu dans la région neuchâteloise. Retrouver ses amis, partager des souvenirs d’enfance, les anciens instituteurs du village, les courses d’écoles, les partis de foot, les personnages qui ont jalonnés ses jeunes années.

Tous ces souvenirs, Marcel-Eric Péter-Comtesse les a couchés sur le papier. « Une enfance neuchâteloise – 1936-1959 », un ouvrage de plus de 150 pages est sorti de presse aux éditions Duquesnes le 10 mai dernier. Il est disponible dans les librairies de la région. /cwi