Retraits de permis en diminution à Neuchâtel

Les Neuchâtelois sont globalement un peu plus sages sur la route. Plus de 2'000 retraits de permis de conduire ont été prononcés en 2019, ce qui représente une baisse de 2% par rapport à l’année précédente, relève mercredi un communiqué du Service cantonal des automobiles et de la navigation (SCAN). Le nombre d’avertissements a également baissé de 7% dans le canton (1'379 décisions). De manière générale, les décisions prononcées ont diminué de 0,15% (4'551 décisions), alors qu’elles ont augmenté de 3% au niveau suisse.

La cause la plus fréquente de mesure administrative est la vitesse (1'640 cas), suivie par l’ébriété au volant (583 cas) et l’inattention (472). Ce dernier motif a augmenté de 25% par rapport à 2018. Le SCAN se déclare préoccupé par la consommation de drogues au volant : 173 mesures ont été prononcées pour conduite sous l’influence de produits stupéfiants, ce qui représente une augmentation de 22% par rapport à l’année précédente. La prévention dans ce domaine sera intensifiée. /comm-gtr