Assouplissement favorable pour les indépendants

Coup de pouce bienvenu pour les indépendants. Cette catégorie de travailleurs est touchée de plein fouet par la crise liée au Covid-19 mais certains pourront bénéficier d’une bouffée d’oxygène. Le Conseil fédéral a lâché du lest la semaine passée pour élargir les possibilités de toucher ou de se voir octroyer davantage d’APG, les allocations pour perte de gain. À la base, l’indemnité que perçoit la personne se réfère aux acomptes de cotisation déclarés et payés sur l’année 2019. Cela ne change pas. Mais il est désormais possible sur demande du bénéficiaire de se baser sur les années antérieures pour éventuellement ouvrir un droit ou obtenir un complément. Les explications de Jean-Paul Picci.