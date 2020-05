Pas d’incident dans le canton de Neuchâtel ce weekend

La prévention plutôt que la répression. Telle a été la solution de la Police neuchâteloise pendant ce weekend ensoleillé. Afin d’éviter un nouveau rassemblement de plusieurs centaines de personnes comme la semaine dernière, les forces de l’ordre ont mis des mesures en place en amont. Depuis vendredi, des patrouilles circulent dès l'après-midi sur les bords du lac de Neuchâtel afin de faire respecter les mesures de distanciation sociale, et d’éviter que des petits groupes ne deviennent plus grand au fil des heures.

Cela semble fonctionner selon le porte-parole de la police neuchâteloise, Georges-André Lozouet : aucun incident n'est s'est déroulé vendredi et samedi. Contacté dimanche en fin de journée, il constate tout de même qu’il est de plus en plus difficile de faire respecter les mesures d’hygiène.